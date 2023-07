Brasile-Giappone: ministro Energia riceve viceministro economia giapponese Ryuji (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo in Brasile un momento molto promettente dal punto di vista delle relazioni internazionali, grazie soprattutto al profilo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che promuove sinergicamente lo sviluppo economico con finalità sociali. Siamo consapevoli che è importante creare un ambiente con sicurezza legale e normativa e stabilità politica e sociale per gli investitori internazionali. Abbiamo grandi società giapponesi che investono in Brasile in diverse aree. Rafforzeremo sempre più questi legami, cercando vantaggi per entrambi i Paesi", ha affermato il ministro Silveira in una nota. (segue) (Brb)