Usa: cittadino russo incriminato a New York per cospirazione e violazione delle sanzioni a Mosca

- Un cittadino russo con “presunti legami” con il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) di Mosca è stato incriminato oggi negli Stati Uniti con l’accusa di cospirazione, oltre ad altri capi di imputazione legati alla sua partecipazione in una rete internazionale dedita al riciclaggio di denaro per conto del Cremlino. In una nota, il dipartimento della Giustizia Usa ha annunciato di Vadim Konoshchenok, 48 anni, è stato arrestato in Estonia dopo un mandato di cattura emesso dal tribunale del distretto giudiziario orientale di New York, ed estradato negli Stati Uniti giovedì scorso. “L’imputato, sospettato di avere legami con l’Fsb, ha trafficato illegalmente centinaia di migliaia di munizioni per conto del governo russo, utilizzando società fittizie per coprire le sue attività criminose”, si legge nella nota. Kenneth Polite, un assistente del procuratore generale Usa, ha incontrato i rappresentanti del governo estone già lo scorso dicembre, per discutere l’arresto di Konoshchenok. “L’imputato ha partecipato ad uno schema illegale teso a rifornire la Russia di munizioni e componenti elettroniche di fabbricazione statunitense, in violazione delle sanzioni imposte da Washington e di una serie di altre leggi”, ha dichiarato il procuratore Breon Peace, del distretto giudiziario orientale di New York. (Was)