Business news: Francia-Algeria, TotalEnergies e Sonatrach firmano accordi per sviluppo Gnl

- TotalEnergies e Sonatrach hanno firmato una serie di accordi volti ad incrementare la collaborazione tra i due gruppi nello sviluppo del gas naturale liquefatto (Gnl) in Algeria e nella sua distribuzione in Europa. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'azienda francese. La firma degli accordi è avvenuta ieri, in occasione dell'incontro avvenuto ad Algeri tra il presidente di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, e quello di Sonatrach, Toufik Hakkar. Questi accordi "testimoniano l'attaccamento di TotalEnergies all'Algeria, le cui risorse partecipano direttamente alla messa in sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa", ha affermato nel comunicato Pouyanné. (Frp)