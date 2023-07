Business news: Portogallo, nel 2023 il governo metterà all'asta 3,5 gigawatt di eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese lancerà quest'anno un'asta per l'energia eolica offshore con una capacità di 3,5 gigawatt (GW) a Viana do Castelo e Leixoes, nel nord del Paese, e a Figueira da Foz, nel centro. Il ministero portoghese dell'Ambiente e dell'Azione per il clima ha spiegato in un comunicato che il gruppo di lavoro ha proposto di mettere all'asta 3,5 GW in questa prima fase e di assegnare il resto della capacità in fasi future da qui al 2030, fino a un totale di 10 GW. Il processo d'asta sarà avviato entro la fine del 2023, con una fase di pre-asta di almeno tre mesi. Il gruppo di lavoro continuerà a lavorare fino alla fine di settembre per definire i modelli del processo in dialogo con le potenziali parti interessate e definirà le aree scelte per la produzione di energia eolica offshore e le esigenze di sviluppo in termini di infrastrutture elettriche e portuali per i futuri parchi eolici. Diverse aziende hanno già mostrato interesse per le future aste di eolico offshore in Portogallo, come Edp, Repsol, Galp e Totalenergies. (Spm)