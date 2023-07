Business news: Montenegro, bolletta media elettricità di giugno pari a 27 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bolletta media dell'energia elettrica per le famiglie del Montenegro nel mese di giugno ammontava a 27,26 euro. Lo ha annunciato l'azienda di distribuzione elettrica nazionale (Epcg), ripresa dalla stampa locale. Nella località di Zabljak si è registrato il consumo medio più basso, pari a 18,38 euro, mentre il consumo medio più alto del mese è stato nella città di Cattaro (Kotor), pari a una bolletta di 33,46 euro di elettricità, afferma l'annuncio. Quasi il 70 per cento delle famiglie del Paese sborserà fino a un massimo di 30 euro. Consumi oltre i 100 euro sono stati registrati invece nel 2,1 per cento dei clienti. (Seb)