Business news: Portogallo, a giugno inflazione +3,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno il tasso di inflazione in Portogallo si è moderato al +3,4 per cento, 0,6 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. Come riporta l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dai dati definitivi pubblicati oggi dall'istituto nazionale di statistica lusitano (Ine). Secondo l'istituto statistico, la decelerazione registrata si spiega in parte con l'effetto base derivante dall'aumento del prezzo del carburante nel giugno del 2022. (Spm)