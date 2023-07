Business news: Spagna e Francia in "competizione" per la produzione della Peugeot 208 elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha difeso le capacità industriali dello stabilimento di Stellantis a Saragozza per la produzione della Peugeot 208 elettrica, dopo che la settimana scorsa il governo francese aveva fatto pressione su Stellantis affinché garantire la produzione dell'auto nei suoi stabilimenti nazionali. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", in questa "battaglia" con la Francia, la Spagna vede minacciata molto più che la produzione della Peugeot e-208. Il governo di Emmanuel Macron, infatti, vuole che Stellantis installi nel suo Paese la piattaforma di produzione Sstla Small, che è quella su cui verranno costruiti tutti i piccoli veicoli elettrici del gruppo automobilistico a partire dal 2025. "Lo stabilimento di Saragozza ha ottenuto risultati in termini di qualità, efficienza energetica, produttività e clima sociale che lo rendono il candidato più competitivo", ha dichiarato il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnolo, Hector Gomez. (segue) (Spm)