Business news: Regno Unito, calo del 35 per cento nel numero di case in affitto

- Il numero di case disponibili per l'affitto nel Regno Unito è il più basso da 14 anni a questa parte. È quanto emerge da un rapporto della società di consulenza TwentyCi, secondo cui nel mese di giugno erano disponibili 241 mila immobili nel settore degli affitti privati, rispetto alle 370 mila del giugno 2019, con un calo di oltre un terzo (35 per cento). "La disponibilità è ridotta e l'accessibilità economica è diminuita", ha dichiarato Colin Bradshaw, direttore clienti di TwentyCi. "Ci sono meno immobili e costano di più. Questo non è un bene per gli affittuari". (Rel)