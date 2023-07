Business news: Norvegia, a giugno surplus commerciale da 3,9 miliardi di euro, calo del 60 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia ha registrato un surplus commerciale di 44,2 miliardi di corone (3,9 miliardi di euro) a giugno. Si tratta di un calo del 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre su base mensile l'aumento è del 7,9 per cento. Secondo l'istituto statistico norvegese, a pesare sul dato del surplus commerciale è la dinamica di esportazione del gas naturale, il cui valore è diminuito del 67,3 per cento rispetto a giugno del 2022, una dinamica legata anche al calo dei prezzi. (Sts)