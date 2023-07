Business news: Romania, stime produzione di gas naturale in aumento medio annuo del 3,6 per cento fino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale in Romania dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo del 3,6 per cento nel periodo 2023-2026, dopo un calo dell'1,1 per cento (a 7,343 milioni di tep) nel 2022. Lo si apprende dalle stime della Commissione nazionale strategie e previsioni (Cnsp). Nell'ultima Previsione del bilancio energetico, la Cnsp prevede per il 2023 un aumento della produzione di gas del 5,6 per cento (a 7,755 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), per il 2024 del 2,3 per cento (a 7,935 milioni di tep), per il 2025 del 2,7 per cento (a 8,15 milioni di tep) e per il 2026 del 3,8 per cento (a 8,455 milioni di tep). Per quanto riguarda le importazioni di gas naturale, nel 2023 è previsto un forte calo del 23,1 per cento, trend che si manterrà fino al 2026, con un tasso medio annuo del 2,2 per cento. (Rob)