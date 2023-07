Business news: Spagna, Iberdrola a Aedive si alleano per promuovere elettrificazione settore del trasporto pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola e l'Associazione imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione della mobilità elettrica (Aedive) hanno firmato un accordo per creare un'alleanza per l'elettrificazione del trasporto stradale pesante in Spagna. L'iniziativa mira ad accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e a combattere il cambiamento climatico. Secondo quanto riferito in un comunicato, tra gli obiettivi figurano anche il miglioramento dell'efficienza del carburante, la limitazione dei consumi elevati e la riduzione dei costi per gli operatori logistici. Si tratta della prima alleanza che riunisce tutti i settori coinvolti nell'elettrificazione del trasporto pesante su strada: produttori, infrastrutture di ricarica, operatori logistici e clienti finali. All'evento di presentazione a Madrid hanno presso gli uffici di Iberdrola hanno partecipato oltre 100 rappresentanti di amministrazioni pubbliche, organizzazioni di settore e aziende legate all'intera catena del valore del trasporto pesante. (Spm)