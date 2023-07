Business news: Croazia, nel 2022 utile netto 8,5 volte superiore rispetto all'anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Croazia (Hnb) ha registrato nel 2022 con un utile netto di oltre 482 milioni di kune (circa 64 milioni di euro), una cifra 8,5 volte superiore rispetto all'anno precedente. Lo riporta il rapporto finanziario della stessa banca, pubblicato nell'ambito della relazione annuale per il 2022. Il rapporto mostra che lo scorso anno la Banca centrale ha realizzato un reddito netto totale di 1,23 miliardi di kune (circa 163 milioni di euro) o il 67 per cento in più rispetto all'anno precedente, mentre le sue spese operative hanno raggiunto i 749,4 milioni di kune (circa 99 milioni di euro), cifra superiore del 10 per cento rispetto al 2021. Nel documento si legge che nonostante l'inflazione nel Paese balcanico abbia raggiunto livelli da record nel 2022, i tassi di interesse per i cittadini e le imprese sono più bassi e le condizioni di finanziamento sono più favorevoli rispetto ad altri Paesi europei. (Seb)