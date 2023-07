Business news: Poste italiane aumenterà quota in start-up di Berlino al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste italiane aumenterà al 10 per cento la propria quota in Sennder, start-up di Berlino per la logistica. È quanto comunicato da questa stessa società, il cui cofondatore e amministratore delegato David Nothacker ha sottolineato come la partecipazione fosse finora di “circa il 2 per cento”. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad non ha voluto commentare il valore della quota di Poste italiane nella sua azienda. Nel giugno 2021, Sennder era valutata circa un miliardo di dollari. La joint venture tra la start-up berlinese e Poste Italiane esiste dal 2019. Da allora, Sennder ha gestito la maggior parte dei trasporti via camion per il gruppo. Entrambe le società hanno ora prorogato la loro collaborazione per altri dieci anni. Finora, l'alleanza tra Poste italiane e Sennder ha generato circa 230 milioni di euro all'anno, più di un terzo del fatturato annuo di 600 milioni di euro previsto dall'azienda tedesca per il 2023. A differenza di Sennder, la joint venture con Poste italiane già redditizia nel 2022, con un utile operativo (Ebitda) di 4,5 milioni di euro. Come osservato da Nothacker, questo risultato contribuisce al bilancio in attivo di Sennder, fondata nel 2015. Come parte dell'accordo con Poste italiane, cambierà la struttura proprietaria della joint venture, controllata dal fratello di Nothacker, Gregor. Sennder assume la maggioranza per la prima volta con il 75 per cento, mentre il 25 per cento rimane al partner. L'obiettivo di Sennder è stipulare partenariati con ancora più società. (Geb)