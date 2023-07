Sierra Leone: Usa “preoccupati” per le irregolarità nel processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “rimangono preoccupati” per le irregolarità registrate nel risultato elettorale annunciato dalle autorità della Sierra Leone, il cui presidente, Julius Maada Bio, è stato rieletto per un secondo mandato alla guida del Paese. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. “I dati esaminati dalle organizzazioni indipendenti e dagli osservatori internazionali pongono una serie di dubbi in merito all’integrità del processo elettorale”, ha detto, chiedendo alle autorità nazionali di avviare una indagine indipendente sulla vicenda. Gli Stati Uniti, ha continuato, sono “anche preoccupati alla luce delle intimidazioni e delle minacce di morte nei confronti di osservatori internazionali e rappresentanti della società civile. (Was)