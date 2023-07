Usa: senatore democratico chiede indagine su tecnologia statunitense a bordo del pallone spia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Jon Tester, a capo delle indagini della camera alta del Congresso sul pallone spia cinese che ha sorvolato il territorio federale statunitense lo scorso febbraio, ha chiesto all’amministrazione Biden di avviare una indagine sulla tecnologia Usa che si trovava a bordo del velivolo, abbattuto dal Pentagono sopra le acque dell’Oceano atlantico. Il senatore del Montana, anche presidente della sottocommissione per gli stanziamenti alla difesa, ha affermato in una nota che “lo sfruttamento di tecnologie statunitensi da parte di un avversario straniero fa pensare che i controlli attualmente in vigore sulle esportazioni non siano sufficienti a garantire la sicurezza nazionale”. Tester ha anche presentato un emendamento alla legge per il bilancio alla difesa, che arriverà in aula al Senato la prossima settimana, per far valutare al Congresso la possibilità che governi stranieri possano acquistare tecnologie e dispositivi elettronici statunitensi attualmente reperibili sul mercato e utilizzarle per i propri programmi di spionaggio. In base alla sua proposta, il Congresso dovrebbe ricevere periodicamente un rapporto sulle attuali minacce, sulla base del quale i dipartimenti di Stato, del Tesoro e del Commercio dovrebbero rivedere i controlli attualmente in vigore sulle esportazioni. Negli ultimi giorni, il “Wall Street Journal” ha scritto che le agenzie di intelligence che hanno esaminato i detriti del pallone spia hanno trovato dispositivi di fabbricazione statunitense per scattare foto, riprendere video e raccogliere altri dati. (Was)