Business news: Spagna, Henkel raggiunge neutralità carbonica nello stabilimento di Montornes

- L'azienda chimica tedesca Henkel ha raggiunto la neutralità carbonica nel suo stabilimento di Montornes del Valles, a Barcellona, poiché il 100 per cento dell'energia necessaria al suo funzionamento proviene da fonti rinnovabili. L'azienda ha evidenziato che lo stabilimento di Montornes dispone delle "certificazioni più importanti in termini di sostenibilità", sicurezza e qualità relative alle operazioni di produzione e alla tutela dell'ambiente. Il presidente di Henkel Iberica, Rodolfo Schornberg, ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo e ha ricordato che si tratta di "uno dei più grandi stabilimenti del gruppo". L'azienda mira a ridurre la propria impronta carbonica del 65 per cento entro il 2025, a coprire il 100 per cento della domanda di elettricità con energia rinnovabile, a sostituire i combustibili fossili e a fornire a terzi l'energia in eccesso di cui l'azienda non ha bisogno. (Spm)