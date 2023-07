Business news: Spagna, Stellantis chiude primo semestre con 25.515 immatricolazioni di veicoli commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis ha chiuso il primo semestre dell'anno in Spagna con 25.515 immatricolazioni di veicoli commerciali del proprio marchio, il 32 per cento in più rispetto a quelle registrate nello stesso periodo del 2022. Questa cifra rappresenta più di un terzo (35,1 per cento) di tutti i veicoli commerciali che sono stati venduti nel primo semestre del 2023 in tutto il Paese. Secondo quanto riferito dalla casa automobilistica in un comunicato, questo segmento, che generalmente si rivolge ad aziende e professionisti autonomi, sta conquistando sempre più clienti privati, tanto che nel solo mese di giugno marchi come Peugeot, Citroen, Opel e Fiat hanno immatricolato 5.663 unità, che si traducono in un tasso di penetrazione del 36,8 per cento. Inoltre, nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis ha raggiunto una quota del 55,2 per cento nel primo semestre dell'anno, con 2.743 immatricolazioni. L'azienda produce in Spagna modelli di veicoli commerciali molto noti, come il Citroen Berlingo, il Peugeot Partner e il Rifter, l'Opel Combo e il Fiat Doblo, con le relative versioni elettriche, che vengono prodotte nel centro di Vigo. (Spm)