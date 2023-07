Business news: Iberdrola fornirà energia pulita a Vodafone in Spagna, Portogallo e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola e Vodafone firmano tre nuovi accordi di acquisto di energia in Germania, Portogallo e Spagna. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'azienda spagnola fornirà a Vodafone un totale di 410 gigawattora (GWh) di energia fotovoltaica nei tre Paesi, contribuendo ad accelerare il percorso della compagnia di telecomunicazioni verso le emissioni zero. Per Vodafone Spagna, è stata concordata la fornitura di 280 GWh all'anno dall'impianto fotovoltaico di nuova costruzione di Cedillo a Cáceres. Per Vodafone Portogallo, Iberdrola fornirà 80 GWh all'anno dall'impianto fotovoltaico di nuova costruzione di Velilla, situato a Palencia, In Spagna. Per Vodafone Germania, è stato concordata la fornitura di tutta l'energia dell'impianto fotovoltaico di Boldekow, il primo progetto solare di Iberdrola sviluppato nel Paese, che ha una capacità totale di di 56 megawatt di picco (MWp) e sarà costruito nel Meclemburgo-Pomerania occidentale. (Spm)