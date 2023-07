Business news: francese Thales entra in trattative per acquisire AeroComms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo aerospaziale francese Thales ha annunciato di essere entrata in trattative esclusive per acquisire Cobham Aerospace Communications (AeroComms), una società che fornisce sistemi di comunicazione di sicurezza per gli abitacoli dei velivoli basata a Parigi. L'operazione, secondo quanto si legge in un comunicato, ha un valore di un miliardo di euro. AeroComms impiega 690 collaboratori, tra cui 190 ingegneri, e opera in Francia, Sudafrica, Stati Uniti, Canada e Danimarca. L'azienda punta a 200 milioni di dollari di ricavi nel 2023. (Frp)