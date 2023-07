Giubileo: Mollicone (Fd'I), ultima chance per riqualificazione rioni Esquilino e Castro Pretorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il Giubileo "sarà l'ultima chance per la riqualificazione" dei rioni dell'Esquilino, del Celio e di Castro Pretorio. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Anche quest'anno l'evento di Fratelli d'Italia Piazza Italia è stato un successo. Come le ultime due edizioni abbiamo deciso di replicare la rassegna a Piazza Vittorio, simbolo del Rione Esquilino, zona che a causa delle giunte di sinistra che si sono susseguite negli anni è vittima del degrado e della criminalità. Abbiamo chiesto - spiega Mollicone - un Tavolo tra il prefetto Giannini e i comitati dei residenti per una soluzione strategica per i rioni dell'Esquilino, del Celio e di Castro Pretorio. Il Giubileo sarà l'ultima chance per la riqualificazione della zona. Abbiamo sollecitato il sindaco Gualtieri per trovare una soluzione definitiva al problema dei non fissa dimora, che non può essere quello di tenerli vicino alla stazione o per strada per un frainteso senso di accoglienza". (segue) (Com)