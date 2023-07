Usa: architetto di New York arrestato per omicidi di Gilgo Beach, sei capi di accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì di New York ha emesso sei capi d’accusa per omicidio nei confronti dell’architetto Rex Heuermann, responsabile degli assassinii avvenuti negli ultimi dieci anni nell’area di Gilgo Beach, a Long Island. Stando alle informazioni diffuse dalle autorità della contea di Suffolk, le accuse avanzate nei confronti dell’uomo riguardano tre delle quattro donne trovate morte lungo la strada Ocean Parkway di Long Island, a partire dal 2010. I capi di imputazione sono per omicidio di primo e secondo grado, relativamente alla morte di Megan Waterman, Melissa Barthelemy e Amber Costello. (Was)