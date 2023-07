Forza Italia: Ronzulli, domani si ratificherà ciò che è giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio nazionale di Forza Italia di domani “non accadrà niente di diverso da quello che abbiamo già letto sui giornali: si ratificherà quello che è giusto fare. Il partito deve andare avanti e la figura di Antonio Tajani, che ha contribuito a far nascere Forza Italia e che è sempre stata vicina al nostro presidente, è quella giusta per guidare questa fase". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo al Festival della politica a Maccarese. "Vogliamo dare alla nostra comunità un elemento di continuità. Quindi domani il presidente Tajani verrà eletto dal Consiglio nazionale e non ci saranno sorprese", ha concluso. (Rin)