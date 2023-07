Sudan: segretario Usa Blinken sente omologo saudita, focus su aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, con cui ha discusso le principali questioni che interessano ai due Paesi sul piano bilaterale e regionale. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di Stato, hanno ribadito la determinazione a lavorare insieme per porre fine alla guerra civile in Sudan, dedicando particolare attenzione al tema del sostegno umanitario alla popolazione. (Was)