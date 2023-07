Energia: Shell firma un contratto di 12 anni per la fornitura di Gnl al Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica Shell ha firmato un contratto di 12 anni con l’Ufficio nazionale dell'elettricità e dell'acqua potabile (Onee) del Marocco per fornire 0,5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) all’anno, per un volume complessivo di 6 miliardi di metri cubi. Lo ha riferito il ministero della Transizione energetica del Regno nordafricano in un comunicato, spiegando che il Gnl sarà fornito attraverso i porti spagnoli utilizzando il gasdotto Maghreb-Europa, fino a quanto il Marocco non costruirà i propri terminal per il Gnl. “L'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico nazionale genera un maggiore bisogno di flessibilità e richiede l'accesso a combustibili competitivi e a basse emissioni di carbonio come il gas naturale”, ha spiegato il ministero. "Il Regno del Marocco è entrato per la prima volta nel mercato internazionale del Gnl nel 2022, grazie a una cooperazione e a un clima di fiducia esemplari con i nostri vicini. Questo contratto di fornitura a medio termine rafforzerà la nostra sicurezza energetica, migliorerà la nostra competitività e accelererà la nostra strategia di decarbonizzazione", ha detto Leila Benali, ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile.(Mar)