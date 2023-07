Business news: Airbus inaugura a Tolosa catena di assembleaggio di A321neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha inaugurato a Tolosa una nuova catena d'assemblaggio nello stabilimento Jean-Luc Lagardère per il suo aereo di linea A321neo. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che all'evento era presente il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Secondo quanto annunciato dal gruppo, il progetto creerà 700 nuovi posti di lavoro entro il 2026. Quella appena inaugurata è l'ottava catena d'assemblaggio di Airbus in Europa per la categoria degli A320, la cui produzione dovrebbe arrivare a 75 modelli al mese entro il 2026 contro gli attuali 45. Il sito Jean-Luc Lagardère in passato veniva utilizzato per la produzione degli A380. (Frp)