Business news: Spagna, Enagas assegna ad Endesa servizi logistici impianto Gln El Musel di Gijon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enagas, gestore tecnico dell'infrastruttura del gas spagnolo, ha assegnato a Endesa, società del gruppo Enel. Il contratto per i servizi logistici dell'impianto di gas naturale liquefatto (Gnl) El Musel di Gijon. Secondo quanto riferito in un comunicato, tra il 5 e il 30 giugno, periodo in cui si è svolta questa parte finale del processo, sono state ricevute in totale 13 offerte. I servizi logistici offerti per questa infrastruttura sono le operazioni di scarico, stoccaggio e carico del Gnl. Nell'ambito del regime di accesso regolamentato, l'impianto di El Musel prevede una rigassificazione minima per la corretta gestione del terminale, oltre al servizio di carico delle navi cisterna. Poche settimane fa, il terminal ha già ricevuto la sua prima nave, la Cool Racer da 174 mila metri di capacità, che ha effettuato il primo scarico, un passo preliminare necessario dal punto di vista tecnico prima dell'avvio commerciale del terminal, che inizierà il 31 luglio. L'impianto di Gijon sarà in grado di contribuire fino a 8 miliardi di metri cubi (bcm) di capacità di Gnl all'anno alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico europeo. (Spm)