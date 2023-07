Rifiuti: mancano i mezzi a Roma, soprattutto quelli per i sacchetti attorno ai cassonetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mix esplosivo, insomma, determinato soprattutto da una carenza di organizzazione, su cui proverà a intervenire il nuovo direttore generale. Se il problema dello sbocco è già stato risolto, e se ne vedranno a breve i benefici, quello dei mezzi è un groviglio tutto da sciogliere. Già per domani Filippi ha convocato una riunione con i dirigenti dei servizi, la cosiddetta prima linea. "Sui mezzi, ciò su cui lavoreremo sono le modalità per ripristinare una disponibilità adeguata, sia con attenzione alle soluzioni interne che ci consentano di ripristinare la funzionalità dei mezzi, sia con una attenzione misurabile e attenta alle forniture che vengono dall'esterno. Il combinato disposto delle due attività, guardando a quello che c'è e a ciò a cui dovremo arrivare, ci consentirà di dare risposte in tempi adeguati su quella che è la disponibilità normale dei mezzi che consenta sia la raccolta che la pulizia e lo spazzamento", ha detto. Tuttavia il grande nodo da sciogliere, e su cui si vince o si perde la battaglia della pulizia in città, sembra riguardare l'organizzazione dei turni di lavoro, si sussurra tra i corridoi dell'azienda e, in particolare, la capacità del direttore generale di saper imporre la sua visione al responsabile delle risorse umane. (Rer)