Forza Italia: Ronzulli, nostra sfida convincere elettori che ci siamo

21 luglio 2021

- In questo mese dalla scomparsa del presidente Berlusconi “ci sono stati sentimenti contrastanti. Sicuramente ci sono stati il dolore e la nostalgia, che hanno risvegliato un senso di appartenenza alla comunità di Forza Italia anche in chi se ne era allontanato”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo al Festival della politica a Maccarese. “I sondaggi in questo senso parlano chiaro: chi almeno una volta ha votato Forza Italia – ha sottolineato –, in seguito a questo trauma violento e inaspettato ha ritrovato i motivi per cui aveva scelto di sostenerci”. “E poi ci sono stati sentimenti di scoramento e smarrimento. La sfida – ha concluso – è rassicurare i nostri elettori: Forza Italia c'è con la sua classe dirigente, con i suoi numeri in Parlamento, con i suoi ministri nel governo". (Rin)