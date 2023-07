Migranti: Tajani, Italia al lavoro per garantire stabilità Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando per affrontare la questione del traffico di esseri umani, per garantire stabilità nel Mediterraneo e per fare in modo che non sia più un cimitero di donne, uomini e bambini che scappano dai Paesi di origine. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ospite di "Tg2 post estate". “Per fare questo dobbiamo risolvere problemi in due Paesi, Tunisia e Libia dai quali parte il maggior numero di migranti”, ha proseguito il ministro, spiegando che l’accordo che si sta concludendo tra Ue e Tunisia “punta ad affrontare la questione migratoria ma anche a favorire la crescita dell’area”. “Poi possiamo accogliere migranti che sono in grado di lavorare nell’industria e nell’agricoltura, questa è una migrazione che sosteniamo”, ha concluso.(Res)