Rifiuti: mancano i mezzi a Roma, soprattutto quelli per i sacchetti attorno ai cassonetti (2)

22 luglio 2021

- Nel corso della riunione del consiglio d'amministrazione di oggi, l'uscente Bossola ha consegnato anche una relazione tecnica di fine mandato, sulla quale però c'è ancora il massimo riserbo. Ma all’origine dell’emergenza di queste settimane nella raccolta dei rifiuti romani, come spiegato dal sindaco Roberto Gualtieri nei giorni scorsi, quello che si sa è che ci sarebbe soprattutto la carenza di mezzi. E, a pesare maggiormente - secondo le indiscrezioni che circolano a via Calderon della Barca - è l’assenza dei cosiddetti “cassa-ragno”: si tratta di veicoli con un braccio meccanico, che opera come se fosse un ragno, e alza i rifiuti attorno ai cassonetti. Uno strumento fondamentale, se si considera che fino a un certo quantitativo di sacchetti in terra gli operatori ecologici possono anche recuperarli a mano, ma quando gli accumuli superano - come accaduto in questi giorni - un livello che sfiora altezze anche di un metro, per le norme sanitarie a tutela degli operai, è necessaria la "cassa-ragno". E secondo i ben informati, ieri, in tutta Roma ce ne erano in giro soltanto tre. Inoltre, uno dei siti di trasferenza, ovvero gli spazi in cui gli squaletti vanno a depositare i rifiuti a fine giro, i quali poi vengono caricati sui camion e portati allo smaltimento, era inutilizzabile da diverse settimane. Risultato: in alcuni punti di trasferenza, ad esempio sull'Appia e sulla Colombo, nelle ore di punta c'erano file anche di una quarantina di mezzi in attesa di scaricare i rifiuti. E questo ha rallentato i giri di raccolta. (segue) (Rer)