Ama: presidente Municipio VIII, auguri a nuovo Dg Filippi, sfida è mai più rifiuti a terra

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in una nota esprime le sue congratulazioni al nuovo direttore generale di Ama. "Auguri al nuovo Dg di Ama, Alessandro Filippi. Avrà chiarissimo che per chi ama la città, cittadini e amministratori c'è un'unica missione: mai più rifiuti a terra, mai più criminalizzazione dei dipendenti, mai più distrazioni nel rapporto con gli enti di prossimità che si fanno portavoce della qualità della vita dei romani e delle romane. La nostra città - prosegue - deve affrontare sfide strutturali e diventare credibile a partire dai rifiuti su un sistema di economia circolare e di servizi efficienti. Crediamo in una gestione di una governance pubblica e per questo la sfida politica e gestionale sulla città si misurerà adesso in maniera definitiva. Noi siamo pronti da Municipio a un vero decentramento di Ama - sottolinea -, di un vero decentramento del contratto di servizio perché ogni giorno siamo già strada per strada accanto agli operai a sostenere il lavoro oltre ogni limite, mai più con scelte determinate, con più personale. Occorre un impulso eccezionale e già da qui alla fine dell'anno potremo verificare l'effettivo cambio di passo".(Com)