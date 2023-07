Migranti: Mancini (Pd), aboliamo la Bossi-Fini e regolarizziamo irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sul fronte migranti "aboliamo la Bossi Fini, regolarizziamo chi sta già qui, ampliando i numeri del decreto flussi, e creiamo canali di ingresso legale". Lo ha detto Claudio Mancini, deputato del Partito democratico a margine dell’evento “Piazze e Muri, integrazione e conflitto” nell’ambito della manifestazione Piazza Italia organizzata dal coordinamento romano di Fratelli d’Italia. Lo afferma Mancini in una nota. "Il governo fa molta campagna elettorale raccontando blocchi navali, frontiere e porti chiusi; ma il dato odierno, fornito da Frontex, dell’aumento del 150 per cento degli ingressi irregolari dimostra che le migrazioni sono un fenomeno globale che dipende da disuguaglianze, siccità e conflitti - ha spiegato -. Invece il decreto flussi varato in questi giorni dal governo va nella direzione opposta. Si riconosce, anche se un po’ in sordina, l’interesse dell’Italia ad un flusso costante e regolato di manodopera proveniente dall’estero sia nei settori produttivi che nei servizi alla persona. Andiamo però al nodo cruciale: aboliamo la Bossi Fini, regolarizziamo chi sta già qui, ampliando i numeri del decreto flussi, e creiamo canali di ingresso legale. In questo modo - ha concluso Mancini - ridaremo dignità a moltissime persone, le toglieremo dalle mani dei caporali e forniremo immediatamente forze produttive a imprese e servizi”.(Com)