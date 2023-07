Forza Italia: Tajani, impossibile sostituire Silvio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È impossibile sostituire Silvio Berlusconi ma “è possibile cercare di trasformare in realtà tutti i sogni che aveva ancora in testa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ospite di "Tg2 post estate". “Tra questi erano presenti la riforma della giustizia, della burocrazia, fiscale e tributaria”, ha proseguito Tajani, secondo il quale “c’è una grande voglia di centro”. “C’è voglia di una forza equilibrata, seria, credibile, affidabile e responsabile che sia un punto di riferimento per gli italiani che vogliono un governo che duri, che vogliono essere tutelati e avere una politica economica che gli consenta di tornare a casa tranquilli”, ha detto il ministro.(Res)