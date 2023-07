Libia: residenti e dignitari Zawiya chiedono liberazione ex ministro Economia Boumtari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di residenti e dignitari della città costiera libica di Zawiya ha chiesto la liberazione di Faraj Boumtari, ex ministro dell’Economia all’epoca del Governo di accordo nazionale (Gna) dell’ex premier Fayez al Sarraj, prelevato tre giorni fa all’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli dalla milizia Rada (Forze speciali di deterrenza), uno dei gruppi armati più potenti della Tripolitania, la regione libica nord-occidentale. È quanto emerso in un comunicato diffuso su Facebook, in cui i residenti hanno minacciato di organizzare un presidio generale nella regione occidentale. Tra le richieste presentate dagli abitanti di Zawiya figura anche l’eliminazione del divieto di viaggio a cinque membri dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti. Con l'obiettivo di ottenere la liberazione dell'ex ministro, ieri un gruppo di dimostranti libici ha interrotto la produzione del più grande giacimento petrolifero del Paese, quello di Sharara, del giacimento El Feel (Elephant) e dell'impianto 108 (a sud della città di Gialo, nel distretto di Al Wahat).(Lit)