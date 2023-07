Usa: Iowa, governatrice firma divieto all’aborto dopo sesta settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana dell’Iowa, Kim Reynolds, ha firmato una proposta di legge che vieta l’aborto dopo la settimana di gravidanza. La misura è entrata immediatamente in vigore al momento della firma, avvenuta nel quadro del Family Leadership Summit a Des Moines. Un gruppo di organizzazioni che sostengono il diritto all’aborto ha già presentato ricorso presso il tribunale distrettuale della contea di Polk, che se accolto consentirà di bloccare la misura fino ad una sentenza definitiva. Il giudice Joseph Seidlin ha dichiarato che si esprimerà in merito ad una possibile ingiunzione preliminare la prossima settimana. La nuova legge vieta l’interruzione volontaria della gravidanza in tutto lo Stato dopo la sesta settimana, anche se prevede eccezioni in caso di rischio per la vita della madre, aborto spontaneo o particolari condizioni mediche del feto, oltre alle gravidanze dovute a stupro o incesto. (Was)