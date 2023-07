Usa-Italia: vice segretario al Tesoro a Roma, incontri con Eni e rappresentanti del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, ha incontrato a Roma i rappresentanti del governo italiano e delle principali aziende energetiche del Paese. Il funzionario statunitense, riferisce una nota, ha incontrato ieri i rappresentanti di Eni, con cui ha discusso la sicurezza energetica del Paese e le opportunità economiche derivanti dagli investimenti nella transizione energetica. Oggi, invece, ha incontrato i rappresentanti del governo: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; l’ambasciatore Luca Ferrari, sherpa G7/G20 a Palazzo Chigi; il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini; e il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. I colloqui si sono incentrati sulle sanzioni alla Russia e sulla necessità di garantire la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento. Adeyemo ha ringraziato il governo italiano per la rapidità e l’impegno con cui Roma ha approvato sanzioni alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina. (Was)