Usa: caso Jeffrey Epstein, Isole Vergini chiederanno danni per 190 milioni a JpMorgan Chase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Isole Vergini statunitensi intende chiedere alla banca JpMorganChase un risarcimento danni di almeno 190 milioni di dollari, dopo aver fatto causa accusando l’istituto di aver facilitato le attività di sfruttamento e traffico sessuale di Jeffrey Epstein, imprenditore arrestato e morto in carcere in circostanze sospette nel 2019. Stando agli atti depositati presso il tribunale distrettuale di Manhattan, al giudice è stato anche chiesto di imporre alla banca di prendere provvedimenti per “proteggere le ragazze e le giovani donne da altri predatori, in futuro”. La banca, secondo le Isole Vergini, sarebbe stata a conoscenza delle attività di Epstein, e avrebbe deciso di non denunciarle “mettendo i propri profitti davanti al rispetto della legge contro il traffico sessuale”, dal momento che l’imprenditore, in vita, era cliente dell’istituto. (Was)