Digitale: accordo Banco Bpm-Gruppo Bcc Iccrea-Fsi, nasce secondo polo monetica in Italia (2)

- L’Accordo prevede la sottoscrizione di un contratto di distribuzione pluriennale dei servizi della Società anche sulla rete di Banco Bpm. L’iniziativa potrà contare su un forte sviluppo in ottica di innovazione digitale/fintech della gamma d’offerta e del servizio al cliente, e prevede l’allargamento della customer base ad altre banche ed operatori finanziari nel mercato domestico. L’unica piattaforma tecnologica genererà importanti economie di scala anche sul fronte degli investimenti. Banco Bpm distribuirà il catalogo d’offerta di issuing ed acquiring della joint venture mantenendo integralmente il controllo della politica commerciale e del pricing con i propri clienti. L’Accordo prevede alcune attività propedeutiche alla finalizzazione dell’operazione, come da prassi, con l’obiettivo di addivenire al closing entro il primo trimestre 2024. L’Accordo prevede un lock-up di Banco Bpm fino al 2026 e meccanismi di exit usuali per questo tipo di operazioni. Il closing è soggetto, come di prassi, all’approvazione delle competenti Autorità. Banco Bpm è il terzo gruppo bancario italiano per attivi, quotato alla Borsa di Milano con una capitalizzazione di mercato di circa 6,7 miliardi di euro. Il suo business della monetica consiste ad oggi in oltre 140.000 pos, oltre quattro milioni di carte e un transato complessivo di oltre 30 miliardi di euro (oltre 50 considerando anche i prelievi Atm). Secondo quanto previsto nell’Accordo, la Banca potrà preservare gli attuali margini commissionali generati dalla monetica (oltre 140 milioni di ricavi netti nel 2022, con un incremento del 13 per cento rispetto al 2021), beneficiando pienamente della crescita degli stessi, in un settore ad alto potenziale di sviluppo, oltre che dell’apporto degli utili attesi dalla joint venture nonché dei potenziali incrementi di valore della propria partecipazione. (segue) (Com)