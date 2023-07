Digitale: accordo Banco Bpm-Gruppo Bcc Iccrea-Fsi, nasce secondo polo monetica in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per effetto dell’Operazione Banco Bpm riceverà per le attività conferite un corrispettivo immediato di 500 milioni di euro, con una componente per cassa upfront di circa 200 milioni di euro, ai quali andranno sommate le componenti differite di prezzo, per ulteriori massimi 100 milioni di euro, che potranno portare a 600 milioni di euro di valore. Al momento del closing, l’operazione avrà un impatto positivo sul Cet1 ratio fully loaded di Banco Bpm stimabile in circa 32 pb1 , incluso l’effetto dell’assunzione della partecipazione. Considerando anche le eventuali integrazioni future di prezzo, l’effetto sul Cet1 ratio fully loaded si potrà alzare fino a circa 50 pb1 . Complessivamente l’operazione genererà un beneficio di valorizzazione per Banco Bpm pari ad oltre due miliardi di euro in termini di Npv nell’orizzonte temporale di riferimento dell’Accordo. Per il Gruppo Bcc Iccrea l’operazione rientra nella strategia avviata sul comparto monetica con FSI, generando ulteriori sinergie per le Bcc e i loro clienti/soci. L’obiettivo è di far crescere ulteriormente il business dei pagamenti digitali, che oggi conta circa 230 mila pos, oltre quattro milioni di carte per un transato complessivo di circa 60 miliardi di euro. L’operazione consentirà a Bcc Pay - che, come detto, sarà a breve oggetto di rebranding – ed è guidata dal presidente – Massimo Arrighetti e dall’Ad – Fabio Pugini - di affermarsi sempre più come realtà italiana, innovativa e indipendente con un approccio distintivo al servizio dei propri clienti. Il Gruppo Bcc Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, il quarto gruppo bancario italiano per attivo, il secondo per numero di sportelli in Italia distribuiti in oltre 1.700 comuni e l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano. Il Gruppo Bcc Iccrea, con un attivo di 171, 5 miliardi di euro al 31 marzo 2023, conta oggi oltre cinque milioni di clienti e circa 850 mila soci. Fsi è uno dei tre più grandi fondi europei dedicati a un singolo paese, il maggiore fondo corporate italiano, con una formula di investimento focalizzata sulla crescita trasformazionale delle aziende investite ed esperienza consolidata nel settore fintech, settore dove il suo team ha investito negli ultimi anni circa un miliardo di euro. Nell’operazione, Bcc Pay e Fsi sono stati assistiti da Kpmg corporate finance, Vitale&Co e Gianni & Origoni, mentre Banco Bpm è stato assistito da Bain & Co, Legance – Avvocati Associati e Deloitte Financial Advisory per l’emissione di una Fairness Opinion. (Com)