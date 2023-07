Lazio: assessore Bilancio, buon lavoro a neo commissario ente Disco Giorgio Ciardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, in una nota esprime le sue congratulazioni a Giorgio Ciardi, neo eletto commissario dell'ente Disco del Lazio. "Buon lavoro al neo commissario di Lazio Disco, Giorgio Ciardi, un professionista di alto livello che, nei suoi precedenti incarichi, ha sempre dimostrato grandi capacità manageriali. Il sistema dell'università rappresenta una eccellenza per la nostra Regione, che va potenziata e valorizzata. Per questo - prosegue - la nomina di Ciardi è decisamente una buona notizia. La sua esperienza sarà quindi fondamentale per la gestione di uno degli enti regionali più autorevoli visto che ha il compito di garantire il diritto allo studio di tanti giovani universitari. Sono convinto, altresì, che il neocommissario saprà affrontare al meglio anche le questioni più delicate e urgenti come il caro affitti e la carenza di alloggi". (Com)