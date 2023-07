Ama: Filippi (Dg), da domani a lavoro, prima riunione in mattinata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo convocato la prima linea operativa, in particolare per affrontare le situazioni che consentano una immediata attenzione alle problematiche più rilevanti, in particolare la gestione della disponibilità piena dei mezzi, essenziale per garantire sia la rimozione dei rifiuti sia lo spazzamento - ha chiarito Filippi poco dopo -. Questo ci consentirà poi di valutare lo stato delle diverse azioni da porre in essere, accompagnando una esigenza immediata di risposta che però non può tralasciare una visione più a lungo termine che ci consenta di dare una risposta sostanziale e strutturale, in una logica industriale, alle problematiche e le emergenze così che non siano più ricorrenti e che si trovi una soluzione definitiva a questa problematica. Per me è una sfida importante, per ridare ad Ama quella normalità che le appartiene, perché possa essere sempre più industriale nell'approccio alle problematiche. Quello che posso dire è quello che farò: domattina nella riunione potrò valutare con i primi riporti che oggi hanno una responsabilità principale, flotta, rifiuti, impianti. Sia per dare una risposta immediata con tempi che vedremo il prima possibile, sia una risposta strutturale a una soluzione che deve diventare normale. Vogliamo fare di questa azienda una azienda normale, che funzioni in modo tale da evitare l' emergenza ricorrente".(Rer)