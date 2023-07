Giubileo: Mollicone (Fd'I), ultima chance per riqualificazione rioni Esquilino e Castro Pretorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una proposta di governo coinvolgeremo gli ex casermaggi in zone non abitate, creando hub di solidarietà con il contributo della Croce Rossa, la protezione civile, i volontari e le forze dell'ordine, per risolvere il problema e non eluderlo. Su nostra richiesta - prosegue Mollicone - il prefetto ha dato la disponibilità ad incontrare i rappresentanti dei comitati per pianificare un'attività di prevenzione che garantisca decoro e sicurezza. C'è il nodo dei centri d'accoglienza e dei senza fissa dimora che per un frainteso senso di solidarietà vengono incentivati a restare per strada quando invece dovrebbero a nostro parere essere accolti da un diverso modello di vera solidarietà, in centri delocalizzati dal centro e in hub dedicati con tutte le assistenze necessarie: sanitaria, psicologica e amministrativa. Il nostro obiettivo è gestire il problema, non certo per lavarsi la coscienza", conclude. (Com)