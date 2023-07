Giustizia: Ronzulli (FI), per riforma è volta buona, se non riesce Nordio non riesce nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono convinta che questa sia la volta buona per un serio intervento sulla giustizia”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo al Festival della politica a Maccarese. "Non è possibile che ogni volta che ci si approccia alla riforma della giustizia ci sia un intervento a piedi uniti della magistratura che tende a mantenere lo status quo”, ha sottolineato. “Se non ce la fa Nordio, non ce la farà nessun altro. E certamente oggi nessuno potrà dire che si fanno leggi ad personam per Berlusconi", ha concluso Ronzulli. (Rin)