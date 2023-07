Nato: Tajani, ingresso Svezia è positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso della Svezia nella Nato è positivo. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ospite di "Tg2 post estate". “Il concetto di sicurezza è complesso e non riguarda solo la frontiera con l’Ucraina, ma anche il Medio Oriente e l’Africa. Dobbiamo fare in modo che la Nato guardi verso sud”, ha proseguito Tajani, spiegando che la Turchia “gioca un ruolo importante dal momento che dialoga sia con Putin che con Zelensky”. “Mi auguro che vada in porto la volontà del presidente turco Tayyip Recep Erdogan di prorogare i termini dell’accordo sul grano affinché i cereali possano arrivare in Africa”, ha spiegato il ministro. “Perché gli africani devono pagare il prezzo di una violazione del diritto internazionale da parte di Putin?”, ha concluso.(Res)