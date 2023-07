Algeria: presidente Tebboune atteso domani in Qatar prima di recarsi in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si recherà domani in Qatar per una visita di due giorni prima della sua visita in Cina prevista da lunedì 17 luglio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa algerina “Aps”, secondo la quale la visita avviene dopo l’invito da parte dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani per discutere della cooperazione bilaterale in campo economico, politico e di sicurezza. Il presidente si recherà poi in Cina con lo scopo di rafforzare i rapporti economici tra i due Paesi. Vale la pena ricordare che l'Algeria ha presentato ufficialmente una domanda di adesione all'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), seppur come membro osservatore, e intende entrare a far parte della Banca di sviluppo dei Brics, l’istituzione finanziaria del blocco dei Paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.(Ala)