Brasile: lotta all'Aids, il Paese raggiunge solo uno dei tre obiettivi previsti dall'Onu

- Il Brasile ha raggiunto solo uno dei tre obiettivi globali proposti dal Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'Hiv e Aids (Unaids) in modo che la malattia cessi di essere considerata una minaccia per la salute pubblica entro il 2030. Lo riferisce un rapporto pubblicato dall'Unaids. Secondo lo studio, attualmente, il 91 per cento dei 990.000 brasiliani che vivono con l'Hiv nel paese conosce la propria diagnosi. Di questi, l'81 per cento è in cura e, tra questi, il 95 per cento controlla la malattia, sopprimendo la carica virale con la terapia farmacologica. Per l'Unaids, ciascuno dei tre obiettivi è raggiunto sopra quota 95 per cento. La ricerca mostra che il Brasile deve ancora affrontare ostacoli, principalmente causati dalle disuguaglianze, che impediscono alle persone in situazioni vulnerabili di avere pieno accesso alle risorse salvavita per la prevenzione della diffusione del virus e per il trattamento dell'Hiv, perché non causi l'Aids. (segue) (Brb)