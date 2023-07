Brasile: lotta all'Aids, il Paese raggiunge solo uno dei tre obiettivi previsti dall'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi come Botswana, Eswatini, Ruanda, Repubblica Unita di Tanzania e Zimbabwe hanno già raggiunto gli obiettivi. Ciò significa che, in questi paesi, il 95 per cento delle persone che vivono con l'Hiv conosce il proprio stato, il 95 per ceno delle persone che sanno di convivere con l'Hiv sono sotto trattamento antiretrovirale salvavita e il 95 per cento delle persone in trattamento riesce a sopprimere la carica virale. Anche altre 16 nazioni, di cui 8 dell'Africa sub-sahariana – la regione che rappresenta il 65 per cento di tutte le persone che vivono con l'Hiv nel mondo – sono vicine al raggiungimento di questi obiettivi. (Brb)