Brasile-Giappone: ministro Energia riceve viceministro economia giapponese Ryuji

- Il ministro dell'Energia del Brasile, Alexandre Silveira, ha ricevuto il viceministro dell'Economia, Commercio e Industria del Giappone, Satomi Ryuji. Lo riferisce una nota del ministero in cui si evidenzia che i due si sono occupati di temi come transizione energetica, combustibili, estrazione mineraria e della prossima riunione del Comitato misto Brasile-Giappone per la promozione del commercio, degli investimenti e della cooperazione industriale. (segue) (Brb)