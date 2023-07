Balcani: Nato, regione è di importanza strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla situazione in Kosovo, “rimaniamo impegnati nel continuo impegno della Nato in Kosovo, anche attraverso la Kosovo Force (Kfor) a guida Nato. La Kfor continuerà a fornire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento in Kosovo in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le recenti azioni di escalation sono inaccettabili e condanniamo la violenza nel nord del Kosovo così come gli attacchi non provocati che hanno causato gravi ferite ai soldati della Nato. Abbiamo aumentato la presenza delle truppe della Kfor per rispondere alle ricorrenti tensioni. Eventuali modifiche alla nostra posizione delle forze in Kfor rimarranno basate sulle condizioni e non guidate dal calendario”, conclude il comunicato. (Sts)