Serbia-Israele: ministro Esteri Cohen, Belgrado nostro più forte alleato in regione balcanica

- La Serbia è e rimarrà il più forte alleato di Israele nella regione balcanica. Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, in visita oggi a Belgrado. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Cohen ha sottolineato che la Serbia, per Israele, "è un Paese amico". "L'anno scorso abbiamo festeggiato tre decenni dal ripristino delle relazioni diplomatiche serbo-israeliane e siamo davvero orgogliosi dei legami speciali tra i due popoli", ha affermato il ministro israeliano, aggiungendo che il Paese "apprezza profondamente gli enormi sforzi del governo serbo nel preservare i luoghi significativi della memoria". Commentando una constatazione secondo cui Israele ha stabilito relazioni diplomatiche con il Kosovo nel 2021, Cohen ha dichiarato che Gerusalemme "ha relazioni con tutti i vicini della Serbia". "Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi e speriamo che i negoziati si traducano in una comprensione reciproca a vantaggio della regione", ha concluso il capo della diplomazia israeliana. (Seb)